Beyrut patlamasının ardından İsrail'e tehdit: Bedelini öder!
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 10 gün önce gerçekleşen patlamaya ilişkin konuşan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "Patlamanın arkasında Tel Aviv'in olduğu ortaya çıkarsa, İsrail bedelini öder" dedi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından İsrail için sert ifadelerde bulunan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, patlamanın arkasından İsrail'i çıkması halinde bedelini ödeteceklerini açıkladı.
Sabotaj ihtimali yüksek
Beyrut'ta 4 Ağustos'ta gerçekleşen patlamanın sabotaj ihtimali hala mevcutken patlamanın gerçek nedeni henüz netlik kazanamadı.
İsrail iddiaları yalanlamıştı
Öte yandan İsrail suçlamalara iddialara cevap vermiş ve olayla bir ilişkilerinin bulunmadığın öne sürmüştü.
200'den fazla kişinin öldüğü, 5 bin kişinin yaralandığı onlarca kişinin kayıp olduğu patlamada 2 bin 750 tonluk amonyum nitrat infilak etmişti. Patlama nükleer etkisi göstermiş, çevrede yaklaşık 2 kilometrelik yarı çapında hasar meydana gelmişti.