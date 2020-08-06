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Aktüel

Beyrut patlamasında 3 Mısırlı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-06 05:47:45 -
Beyrut patlamasında 3 Mısırlı hayatını kaybetti

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda yaşanan patlamada 3 Mısırlı'nın yaşamını yitirdiği, Sudan ve Cezayir vatandaşlarından da yarlananlar olduğu bildirildi.

Beyrut'taki Mısır Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, liman patlamasında toplam 3 Mısır vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Beyrut'taki Sudan Büyükelçisi Ali Sadık, Sudan ajansına verdiği bilgide patlamalarda 5 vatandaşının yaralandığını, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiklerini belirtti.

Öte yandan Beyrut'taki Cezayir Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, patlamada elçilik binasının zarar gördüğü ayrıca iki Cezayir vatandaşının da hafif yaralandığı kaydedildi.

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