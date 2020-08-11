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Aktüel

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin sayısı 171'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan: - "Ölü sayısı 171'e ulaştı, kayıp durumdaki kişilerin sayısı ise 30-40 civarında. Yaralılardan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı var"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:55:15 -
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin sayısı 171'e yükseldi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Müdürü Rick Brennan ile görüşmesi sırasında Beyrut Limanı'ndaki can kayıplarına dair gazetecilere konuştu.

Şu ana kadar ölü sayısının 171'e ulaştığını dile getiren Hasan, şiddetli patlama sonucu hala kayıp durumundaki kişilerin sayısını 30-40 olarak aktardı.

Hasan, yaralılardan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğünü ve 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı olduğunu belirtti.

Dünyanın farklı ülkelerinden Lübnan'a yapılan tıbbi yardımların listesini ordudan teslim aldıklarını söyleyen Hasan, söz konusu tıbbi yardımların ihtiyaç gereği ülkedeki sağlık merkezlerine dağıtılacağını ifade etti.

- Beyrut Limanı yeniden faaliyetlerine hazırlanıyor

Öte yandan ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut Limanı'nda yeniden faaliyetlerin başlaması için yolların temizlendiği ve gümrük ofislerinin oluşturulduğu bilgisine yer verildi.

Haberde, yarın itibariyle çalışmaların başlayabileceğine dikkat çekildi.

Beyrut Limanı'ndaki konteyner istasyonunun hizmete girmesi çalışmaları kapsamında önceki gün 2 vincin yeniden çalışmaya başladığı bilgisi paylaşılmıştı.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

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