  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Beyrut Limanı Müdürü Kuraytim ve Gümrükler Müdürü Zahir de gözaltına alındı

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:50:00 -
Beyrut Limanı Müdürü Kuraytim ve Gümrükler Müdürü Zahir de gözaltına alındı

Lübnan'da, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir'in soruşturma kapsamında gözaltınaalındığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut Limanı'ndaki patlamayailişkin soruşturmayı yürüten yargı makamlarının, Kuraytim ve Zahir'in yanı sıra eski Gümrükler Müdürü Şefik Mari'yi de gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu 3 yetkilinin, bugün 5 saati aşkın süreyle gerçekleştirilen sorgunun ardından gözaltına alındığına işaret edildi.

Daha önce de Beyrut Limanı'nda görevli 16 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Böylece Beyrut'taki şiddetli patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükselmiş oldu.

Lübnanlılar yaralarını sarmaya çalışıyor

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Müsteşarı Rıza el-Musavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154, yaralı sayısı ise 6 bine ulaştı" dedi. 

Yaralılar arasında 120 kişinin durumunun kritik olduğuna ve kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Musavi, "Ölü sayısı artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Türkiye, Yunanistan ile çatışmaya girecek
Gündem

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Türkiye, Yunanistan ile çatışmaya girecek

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Yunanistan ile Mısır tarafından yapılan sözde anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıkla..
81 ilde linç girişimi: Dilipak'tan AK Parti'ye cevap! Fotoğraf paylaştı
Gündem

81 ilde linç girişimi: Dilipak'tan AK Parti'ye cevap! Fotoğraf paylaştı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın 81 ilde suç duyurusunda bulunmasının ardından Abdurahman Dilipak'tan cevap geldi...
Beyrut'taki patlamayla ilgili sıcak gelişme
Dünya

Beyrut'taki patlamayla ilgili sıcak gelişme

Lübnan'da yaşanan şiddetli patlamanın ardından Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir gözaltına alındı. ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı