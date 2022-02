Beyran çorbası tarifi nasıl yapılır? Hakiki beyran çorbası tarifi

Beyran çorba çok faydalı çorbalar arasındadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için iyi bir besin kaynağıdır. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklarına karşı koruma sağlar. Solunum yolu hastalıklarında iyileşmeyi hızlandırır. İyileşme döneminde hastaların daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur.

Beyran çorbası tarifi

Malzemeler

300 gram kuzu gerdan

250 gram kuzu but

1,5 litre su

1 bardak haşlanmış pirinç

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

8 diş sarımsak

Beyran çorbası nasıl yapılır?

Beyran çorbası yapılışına öncelikle etinizi pişirmekle başlayın. Etleri pişireceğiniz düdüklü tencereye alın. Üzerine suyunuzu ve küçük küçük doğranmış sarımsaklarınızı ekleyin ve pişirme sürenizi kendiniz ayarlayarak pişirin. Her düdüklü tencerenin pişme süresi farklıdır, etiniz yumuşayıp didiklenecek kıvama gelene kadar pişirmeye dikkat edin. Etiniz piştikten sonra tencerenin içinden etinizi alın ve soğumaya bırakın. Et suyunun içine pirincinizi atıp et suyunda haşlayın. Etiniz soğuduktan sonra küçük küçük didikleyin ve tencereye ekleyin. Üzerine salça, tereyağı, sıvı yağ, pul biber ekleyin ve iyice karıştırın. 4-5 dakika karıştırarak kaynatın. Yanında limon ya da sirke ile sıcak servis edebilirsiniz.

Beyran çorbası nerenin?

Beyran veya beyran çorbası, Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde, özellikle Gaziantep'in yöresinde yapılan bir çorbadır. Boyun eti ve koyun yanağından yapılır. Çorbayı oluşturan diğer malzemeler pirinç, sarımsak, tereyağı, yağ, su, tuz, biber sosu, karabiber ve Halep pul biberidir.