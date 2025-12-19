Herkes hafife alıyor: Meğer beyni çökertiyormuş!

KRONİK STRES YALNIZCA ZİHNİ DEĞİL BEDENİ DE ETKİLİYOR Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman, stresin hayatın doğal bir parçası olduğunu belirterek, "Her gün pek çok stresli durumla karşılaşıyoruz ve bedenimiz buna karşı mutlaka bir yanıt üretiyor. Ancak strese maruz kalma süresi uzadığında, yani stres kronikleştiğinde hem zihin hem de beden üzerinde ciddi tahribat oluşabiliyor. Asıl belirleyici olan stresli olaydan ziyade, kişinin o stresi nasıl yorumladığı ve nasıl tepki verdiğidir. Uzun ve şiddetli stres dönemlerinde vücutta çaresizlik hissi gelişebiliyor. Kronik stres; kalp-damar ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere, zihinsel süreçler ve cilt sağlığı üzerinde de önemli olumsuz etkiler bırakabiliyor" ifadelerini kullandı.