Herkes hafife alıyor: Meğer beyni çökertiyormuş!

Herkes hafife alıyor: Meğer beyni çökertiyormuş!

Günlük hayatta, iş ortamında ve okulda yaşanan stresin bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri var.

Şehir hayatının kaosu ve dijital dünyanın hızıyla başa çıkmaya çalışırken stres artık geçici bir ruh hali olmaktan çıktı."Kronik Stresin Bedensel Etkileri" panelinde; nörolojiden bağışıklığa, kas sisteminden deri sağlığına kadar vücutta kalıcı hasar bırakan stresin fizyolojik yıkımı masaya yatırıldı.

Modern yaşamın temposu arttıkça stres yalnızca zihin sağlığını değil tüm vücudu etkileyecek kadar güçlü hale geliyor. Vücudun hemen her sistemini etkileyen bir sağlık tehdidine dönüşüyor. "Kronik Stresin Bedensel Etkileri" panelini düzenledi. Panelin moderatörlüğünü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman üstlendi. Prof. Dr. Mehmet Ağırman, Doç. Dr. Buse Çağla Arı, Uzm. Dr. Sena İnal ve Uzm. Dr. Rahime Gök kronik stresin kaslardan bağışıklığa, cilt sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar uzanan etkilerini anlattı.

KRONİK STRES YALNIZCA ZİHNİ DEĞİL BEDENİ DE ETKİLİYOR Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman, stresin hayatın doğal bir parçası olduğunu belirterek, "Her gün pek çok stresli durumla karşılaşıyoruz ve bedenimiz buna karşı mutlaka bir yanıt üretiyor. Ancak strese maruz kalma süresi uzadığında, yani stres kronikleştiğinde hem zihin hem de beden üzerinde ciddi tahribat oluşabiliyor. Asıl belirleyici olan stresli olaydan ziyade, kişinin o stresi nasıl yorumladığı ve nasıl tepki verdiğidir. Uzun ve şiddetli stres dönemlerinde vücutta çaresizlik hissi gelişebiliyor. Kronik stres; kalp-damar ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere, zihinsel süreçler ve cilt sağlığı üzerinde de önemli olumsuz etkiler bırakabiliyor" ifadelerini kullandı.

KAS-İSKELET SİSTEMİ STRES ALTINDA ZARAR GÖRÜYOR Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman, kronik stresin kas-iskelet sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Çağımızın konusu haline gelen stres, akut dönemde vücudu sorunu çözmek için harekete geçirirken çözülemeyen stres zamanla kronikleşiyor. Bu durum ağrı algısını bozarak normalde hafif hissedilebilecek bir ağrının stresli kişilerde iki üç kat daha şiddetli yaşanmasına neden oluyor. Omurga sağlığı etkileniyor, duruş bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Ayrıca stresli işlerde çalışan kişilerde kemik erimesi vakalarını normal popülasyona göre daha fazla görüyoruz" dedi.

BEYİN YAPISI DEĞİŞİYOR, UYKU DÜZENİ BOZULUYOR Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, stresin yalnızca duygusal bir tepki olmadığını, beyin biyolojisini doğrudan etkilediğini belirterek, "Stres bizi tetikleyen, harekete geçiren bir faktördür ancak stres seviyesi arttıkça beynin yapısında değişiklikler oluşabiliyor. Hormon düzeyleri değişiyor, yeni bilgileri öğrenmek zorlaşıyor, başladığımız işleri sürdürmekte güçlük çekebiliyoruz. Kronik stres uyku düzenini bozarak günlük hayatı doğrudan etkiliyor. Uykusuzluk motivasyon kaybı ve zihinsel yorgunluk ortaya çıkarabiliyor. Migren ataklarında artış, diş sıkma ve uyanıklık saatlerinde düzensizlik de kronik stresin sık görülen sonuçları arasında yer alıyor" diye konuştu.

CİLT BARİYERİ ZAYIFLIYOR, YAŞLANMA HIZLANIYOR Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sena İnal, stresin ciltte ciddi biyolojik değişikliklere yol açtığını belirterek şu bilgileri paylaştı: "Stres cildimizin koruyucu bariyerini zayıflatıyor ve bu durum enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmemize neden oluyor. Var olan hastalıkların alevlenmesi ya da yeni cilt hastalıklarının ortaya çıkması da mümkün. Örneğin sedef gibi kronik hastalıklar stresle tetiklenebiliyor. Ayrıca pigment bozuklukları, cilt yaraları ve iyileşme sürecinin uzaması sık karşılaştığımız durumlar arasında. Yara iyileşmesi geciktikçe iz kalma ihtimali artıyor. Stres aynı zamanda yaşlanma sürecini hızlandırarak kırışıklıkları artırabiliyor. Stres yönetildiğinde birçok cilt problemi de kendiliğinden iyileşebiliyor."

