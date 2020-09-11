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Spor Beypiliç Boluspor kadrosunu 3 transferle güçlendirmeyi planlıyor
Spor

Beypiliç Boluspor kadrosunu 3 transferle güçlendirmeyi planlıyor

Beypiliç Boluspor Başkan Yardımcısı Serdar Yıldız: - "Şu anda 13 tane transferimiz net oturmuş durumda. Üç tane transfer daha yapmayı planlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:42:48 -
Beypiliç Boluspor kadrosunu 3 transferle güçlendirmeyi planlıyor

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor Başkan Yardımcısı ve Basın Tanıtım ve Genel İlişkiler Sorumlusu Serdar Yıldız, "Şu anda 13 tane transferimiz net oturmuş durumda. Üç tane transfer daha yapmayı planlıyoruz." dedi.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde düzenlenen aylık yönetim kurulunda konuşan Yıldız, Boluspor'un şehrin takımı olduğunu unutmadan hareket etmeyi planladıklarını, yönetim kurulu listesinin de bu yönde şekillendiğini söyledi.

Yıldız, Boluspor'un siyasetin, başka çekişmelerin ve çıkarların odağı olmadığını belirterek takımın bütün şehrin en büyük varlıklarından bir tanesi olduğunu bilerek yönetileceğini ifade etti.

Boluspor'un borçlarına değinen Yıldız, "Genel kurulumuzda onaylanan yaklaşık 26 milyon lira borcumuz, 7 milyon lira alacağımızla 19 milyon lira olarak net borç açıklandı. Bizim yönetimimiz kısa vadeli yaklaşık 24 milyon lira reel bir borçla karşı karşıya. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, takım kadrosunda şu anda 29 futbolcunun bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda 29 kişilik kadromuz içerisinde 5 tane altyapımızdan futbolcumuz var. Bunlar da bizi çok mutlu ediyor. 29 kişilik kadronun 16 milyon liralık bir bütçe hedefinde durmasını öngörüyoruz. Bu bütçe çok alt bir bütçe olmasına rağmen transfer politikamız olmuş olması için değil, ya nokta transferler ya da aşağıdan gelebilecek Boluspor'u götürebilecek ve para da kazandırabilecek transferler. Şu anda 13 tane transferimiz net oturmuş durumda. Üç tane transfer daha yapmayı planlıyoruz. Şu anki kadromuz da yeterli görünüyor."


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