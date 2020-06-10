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Aktüel

Beypazarı’nda sinek ve uçkunlarla mücadele sürüyor

Beypazarı’nda sinek ve uçkunlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:35:12 -
Beypazarı’nda sinek ve uçkunlarla mücadele sürüyor

Beypazarı’nda sinek ve uçkunlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte mevsimsel olarak oluşabilecek haşerelere karşı önlemlerini alarak, ilçenin dört bir yanında haşere ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan larva dönemi ilaçlamasına devam eden ekipler, canlı hayvan pazarı, su birikintileri, gübrelikler, kuyular ve dere kenarları gibi yerlerde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca canlı hayvan pazarında temizlik ve ilaçlama işlemlerinin ardında alanı kireçleyerek kullanıma hazırlıyor.

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