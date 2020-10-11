  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beypazarı yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı
Spor

Beypazarı yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:59:46 -
Beypazarı yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı.

Yamaç paraşütü tutkunları, Ankara Büyükşehir Belediyesince Ovacık Yaylası'ndaki alanda yapılan pistte bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Üreğil Mahallesi Muhtarı Mustafa Ayanoğlu, ilk uçuşu yapanlardan oldu.

Ayanoğlu, Beypazarı turizmine haraketlilik katmak üzere köye hakim tepedeki 1450 rakımlı Ovacık Yaylası'na yaptırılan yamaç paraşütü uçuş pistinin bölgeye canlılık katacağını düşündüklerini söyledi.

Bu alanın yapılmasında kendilerine destek sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Ayanoğlu, yamaç paraşütü uçuşu yapmak isteyenleri, Üreğil Mahallesi üzerindeki uçuşa elverişli alana beklediklerini dile getirdi.

Yamaç paraşütü operatörü Tarık Demir ise uzun süredir yamaç paraşütüyle uçuşlar yaptığını belirterek, "Beypazarı Üreğil Mahallesi'nde yapılan yamaç paraşütü alanında mükemmel uçuşlar yaptık. Başkentin Alplerini şimdi bulduk ve buradan uçuş gerçekleştirdik." dedi.

Bugün çok sayıda pilotla uçuşlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Demir, "Gerçekten çok güzel bir bölge. Bahar aylarında burada büyük bir yamaç paraşütü festivali düzenleyeceğiz. Şimdilik her şey yolunda, bu çalışmaları dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak
Gündem

Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, Kırgızistan'dan sonraki hedefin Endonezya olduğunu açıkladı. Abdullah Çiftçi, 'Endonezya fena karışacak' dedi...
Yerli ve milli olarak tasarlandı! Türkiye'yi sayılı ülkeler arasına sokacak
Teknoloji

Yerli ve milli olarak tasarlandı! Türkiye'yi sayılı ülkeler arasına sokacak

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, yerli ve milli olarak tasarlanıp üretilen ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile yerli ve mill..
Bir ülkenin utanç görüntüsü! Askerlere yalvardı
Dünya

Bir ülkenin utanç görüntüsü! Askerlere yalvardı

Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçan ve Azerbaycan karşısında ağır yenilgiler alarak savaşmak istemeye..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay