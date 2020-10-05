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Aktüel Beypazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Beypazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:46:37 -
Beypazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra Avdan Yaylası, Saray Mahallesi ile Dereli ve Doğançalı mahallelerinin karşısında bulunan meşelik alanda çıkan orman yangınına orman işçileri, arazözler ve havadan da helikopterle müdahale edildiğini belirtti. Çimen, gece boyunca süren çalışmaların ardından sabah saatlerinde yangını kontrol altına aldıklarını söyledi.

Henüz bölgeden ekiplerin ayrılmadığını ve her ihtimale karşı hazır bekletildiğini belirten Çimen, "Yangın meşelik alanda çıktı. Tüm ekiplerimiz seferber oldu. Gece de arazideydik. Arazinin bir bölgesi çok sarp bir alan. Şu saat itibarıyla yangını tamamen kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Öte yandan, soğutma çalışması sırasında yangın bölgesinde kaldığı görülen bir kaplumbağa, orman işçisi tarafından güvenli alana bırakıldı.


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