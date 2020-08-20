Beyoğlu’ndaki çatışmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda çıkan sokak ortasındaki silahlı çatışmaya ait görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin yaptığı operasyon görüntüleri de dikkat çekti.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde geçen aylarda sokak ortasındaki silahlı çatışmanın görüntüleri gün yüzüne çıktı.
Bir kişinin hayatını kaybettiği çatışma ilçeyi adeta savaş alanına çevirmişti. Park halindeki araçların arasından çıkan çatışmaların görüntüleri sosyal medyada yayıldı.
Olayla ilgili yeni gelişmeler meydana geldi.
Olayı araştıran polis ekipleri cinayeti işleyen kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.
Beyoğlu’nu ayağa kaldıran sokak ortasında yaşanan çatışma güvenlik kameralarına takıldı.