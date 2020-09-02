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Aktüel Beyoğlu'nda yangın
Aktüel

Beyoğlu'nda yangın

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun da bulunduğu binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 23:18:53 -
Beyoğlu'nda yangın

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun da bulunduğu binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lamartin Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, katı sardı.

İhbar üzerine olay yerine Şişli, Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Aynı binada Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun da bulunduğu öğrenildi.



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