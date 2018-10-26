Beyoğlu'nda tarihi Cihangir Camisi'nin pirinç muslukları çalındı

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, AA muhabirine, Cihangir Camisi'nin İstanbul için önemli bir kültür varlığı olduğunu belirtirken, çalınan muslukların yerine yenilerinin takılacağını belirtti.

Sarı, muslukların ekonomik değerinin yüksek olmadığını, ancak bunlara tenezzül eden insanların satıp az da olsa para kazanmak için hırsızlık yaptığını söyledi.

Camilerin toplum geleneği ve inancında önemli yere sahip olduğuna vurgu yapan Sarı, "Bizim inancımızda kamuya ait yerlerin eksikliklerini gidermek var. Geçmişte evlenen kızların iki tane kilim dokuduğunu, bunun bir tanesini çeyizine koyduğunu, diğerini camiye bıraktığını biliyoruz. Yine örfümüzde, adetimizde, inancımızda bir evden cenaze çıktığında bir halı, bir kilimi camilere bırakır insanımız." dedi.

Bu gibi hırsızlık olaylarına karşı toplumun duyarlı olması gerektiğini dile getiren Sarı, "Camiler ve şadırvanlar milletimizin zenginliği, milletimizin eseridir. Bunlara toplum olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmemiz gerekiyor. Hırsızlığın kötü bir şey olduğunu, hak etmediğimiz bir şeye dokunmanın yasak olduğunu, haram olduğunu anlatmamız gerekiyor. Maalesef bu topyekun mücadeleyi gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, cami cemaati kentin tarihi ve simge eserlerinden olan caminin aslına uygun kullanılması ve korunması için güvenlik görevlisi görevlendirilmesini istedi.