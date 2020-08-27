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Gündem Beyoğlu’nda silahlar konuştu: 4 kişi yaralandı
Gündem

Beyoğlu’nda silahlar konuştu: 4 kişi yaralandı

İstanbul Beyoğlu’nda kar maskeli bir grup, mahalledeki parkta oturan başka bir gruba alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı düzenledi. Olayda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 02:38:00 -
Beyoğlu’nda silahlar konuştu: 4 kişi yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokakta saat 23.30 sularında ‘Mahalle Bahçesi Parkı'nda kimliği tespit edilemeyen kar maskeli 4 kişi, araçla gelerek parkta oturan kişilere, ateş açtı. Saldırıda Fatih S., (21), Oğulcan B.,(19)B.K, (17) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralanırken saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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