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Aktüel

Beyoğlu'nda Piyalepaşa Mahalle Bahçesi hizmete açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 08:53:43 -
Beyoğlu'nda Piyalepaşa Mahalle Bahçesi hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi, Piyalepaşa Mahalle Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın seçim sürecinde vatandaşlara söz verdiği Mahalle Bahçeleri’nin 5’incisi olan Piyalepaşa Mahalle Bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Mahalle Bahçesinin açılış kurdelesini çocuklar kesti. Başkan Yıldız açılışın ardından çocuklara çikolata dağıttı.

Mahalle bahçelerini bir bir hizmete açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldız, şunları kaydetti:

"Burada çocukların mutluluğuna, coşkusuna şahit olmamız fevkalade önemli. Beyoğlu’nda büyük büyük bahçelerimiz olsun diye arzu ediyoruz. Yer buldukça da büyük bahçeler yapıyoruz. Mahalle aralarında bulduğumuz metruk yerleri de çocuklarımız için mahalle bahçesi yapıyoruz. Çocuklarımız da mahallelerinden kopmadan buraya gelip oyunlarını oynayacaklar. Küçükler salıncaklarda ve oyun alanlarında, büyükler ise basketbol sahasında keyifli vakit geçirebilecekler. İstiyoruz ki çocuklarımız nefes alsınlar, aileleriyle birlikte rahatça vakit geçirebilsinler. Biz de elimizden geldiği kadar bu alanlarda çocuklarımızla birlikte ağaç dikeceğiz ve çevremizi yeşillendireceğiz. Çocuklarımız huzur içerisinde mahallelerinde oyun oynamalı, gezmeli, dolaşmalıdır. Onun için daha güvenli, sağlıklı ve yeşil bir Beyoğlu için hep birlikte gayret edeceğiz."


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