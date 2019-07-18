Beyoğlu'nda nostaljik tramvay seferleri durdu!
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kabloların kopması nedeniyle, nostaljik tramvay seferleri durdu18 Temmuz 2019 Perşembe 19:18
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu. Bu nedenle nostaljik tramvay seferleri durdu. İtfaiye ekipleri, düşme ihtimaline karşı panoları yerinden kaldırmak için çalışma başlattı.
YORUM YAZ