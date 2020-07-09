  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beyoğlu'nda mağazada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 23:05:53 -
Beyoğlu'nda mağazada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda giyim mağazasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda iki katlı bir giyim mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mağaza boşaltılırken içeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir mağaza çalışanı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından mağaza çalışanı, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı