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Gündem Beyoğlu’nda korku dolu anlar
Gündem

Beyoğlu’nda korku dolu anlar

Beyoğlu’nda 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan binada üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 08:33:00 -
Beyoğlu’nda korku dolu anlar

Yangın, saat 03.15 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi Çatıkkaş Sokak’ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı binanın 2’nci katında yangın çıktı.

Yangına uykusunda yakalanan bina sakinleri korku içinde sokağa koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale ederken üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilen iki kişiye sağlık ekipleri, ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken mahalle sakinleri panik yaşadı.

Yangın sonrası ölü olmazken binada hasar meydana geldi.

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