Beyoğlu'nda kaçak içki operasyonu
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda kaçak içki ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri,i kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine Çukur Mahallesi'nde eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerine baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda, 20 dolu alkol şişesi, 60 boş alkol şişesi, 400 markalı alkol etiketi, 15 alkol aroması, 20 litre bidon içerisinde sahte alkol, 20 litre bidon etil alkol ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.
İş yeri sahibi Mustafa R. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.