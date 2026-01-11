  • İSTANBUL
Beyoğlu'nda feci olay: Kaldırımda yürürken devrilen tabelanın altında kaldı!

İstanbul Beyoğlu’nda kafeteryadan çıkan şehir plancısı kadın, kaldırımda yürüdüğü sırada fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat saa 13.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehir Plancısı K.Ç., arkadaşlarıyla kafetaryadan çıkıp kaldırımda yürümeye başladı. Bu sırada talihsiz kadın, fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardındna ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. K.Ç.’nin hayati tehliyesi bulunduğu öğrenilirken, işyeri sahibi hakkında ise "taksirle taralama" suçundan inceleme başlatıldı. Öte yandan kadının devrilen tabelanın altında kaldığı anlar ise kameraya yansıdı.

