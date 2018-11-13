Beyoğlu'nda cami bitişiğindeki alkol rezaleti devam ediyor!
İstanbul Kabataş'ta bulunan Ömer Avni Camisi'nin hemen yanıbaşındaki meyhane ve alkollü mekanlar; cami bitişiğindeki rezilliklerine, ''Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldıkları ruhsattan cesaretle'' devam ediyorlar.13 Kasım 2018 Salı 11:42
Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr- Yeniakit Gazetesi geçtiğimiz ay birinci sayfasından yayınladığı haberinde; Ömer Avni Camisi'nin etrafına yuvalanan alkollü mekanları kamuoyu ile paylaşmıştı. Haber yaklaşık bir ay önce yayınlandı ancak cami dibindeki rezalete kimse dur demedi.
Ömer Avni Camisi 1062 yılında Ömer Avni Efendi tarafından yaptırılarak, onun adını aldı. Camide ibadet, yüzyıllardan beri devam ediyor. Tarihi caminin bitişiğinde dört mekan bulunuyor. Bu mekanlardan meyhanede dahil üçünde alkollü içki servisi yapılıyor. Alkolsüz olan restaurantta ise domuz eti satılıyor.
Meyhane işletmecisi ekibimize tepki gösterdi
Yeniakit.com.tr ekibi cemaatten gelen şikayetler üzerine yeniden bölgeye gitti. Mekan sahipleri, ekibimizin çekim yaptığını görünce onlara engel olarak tepki gösterdiler.
Meyhane işletmecisi: "Bize ve müşterilerimize saygı duyun"
Meyhaneyi işleten ancak adını vermek istemeyen kişi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ruhsatlı olduklarını ve kimsenin kendilerine engel olamayacağını dile getirdi. Aynı kişi bu mekanlarda alkol alanlara da saygı duyulmasını istedi.
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