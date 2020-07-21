Beyoğlu'nda bir evde erkek cesedi bulundu
Kötü koku gelmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 75 yaşındaki Abdullah Bitlisli'nin 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi - Ölen kişinin ağabeyi 85 yaşındaki Suphi Bitlisli'nin, kardeşinin cesediyle günlerdir aynı evde kaldığı öğrenildi
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir evde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Lokumlu Sokak'ta bulunan bir evden kötü koku gelmesi üzerine yetkililere haber verildi.
İhbar üzerine eve gelen polis, 75 yaşındaki Abdullah Bitlisli'nin hareketsiz yattığını görüp sağlık ekiplerini çağırdı.
Sağlık ekipleri, Bitlisli'nin yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölen kişinin, ağabeyi 85 yaşındaki Suphi Bitlisli'yle beraber yaşadığı tespit edilirken, Suphi Bitlisli'nin, kardeşinin cesediyle günlerdir aynı evde kaldığı öğrenildi.
Polislerin ikamete geldiği esnada evde olmayan Suphi Bitlisli, komşularının haber vermesi üzerine eve geldi.
Abdullah Bitlisli'nin cesedi, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, ağabeyi Suphi Bitlisli ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve alzaymır hastası olduğu belirlenen Suphi Bitlisli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.