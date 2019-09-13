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Beyoğlu’nda 2 İngiliz otelde ölü bulundu

Beyoğlu’nda bir otel odasında İngiliz uyruklu 1’i kadın 2 kişi ölü bulundu.

13 Eylül 2019 Cuma 17:18
Beyoğlu’nda 2 İngiliz otelde ölü bulundu

Beyoğlu’nda bir otel odasında İngiliz uyruklu 1’i kadın 2 kişi ölü bulundu. Olayın uyuşturucu ve alkol kaynaklı olabileceği değerlendirilirken polis detaylı inceleme başlattı.


Olay, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Kumbaracı yokuşunda bir apart otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Türkiye’ye gelen İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ve Halina Paula De S. (59) bir süre önce otele yerleşti. İstanbul’u dolaşan ikili en son 11 Eylül’de otel odasına girdi. Çifti daha sonra gören olmazken sabah saatlerinde temizlik için odaya giden görevli, kapının açılmaması üzerine yetkililere bilgi verdi. Kapıyı açan otel yetkilileri iki turisti yatağın üzerinde uzanır vaziyette hareketsiz halde görünce polise ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kişinin de öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesetler üzerinde darp ve yaralama izine rastlanmazken, ölüm nedeninin alkol ve uyuşturucu kaynaklı olabileceği belirtildi. Turistlerin cesetleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırılacak.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:18
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