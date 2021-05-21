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Gündem Beyoğlu'na giriş-çıkışlar kapatıldı
Gündem

Beyoğlu'na giriş-çıkışlar kapatıldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde polis ekipleri 100 araç ve 150 personelle asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, denetim noktalarında şüpheli görülen araçları durdurarak didik didik aradı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 10:13:00 -
Beyoğlu'na giriş-çıkışlar kapatıldı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Güven Timleri Büro Amirliği ve Motorize Ekipler Amirliği ekiplerince dün akşam saatlerinde ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Şüpheli araçlar durduruldu

Bölgenin giriş çıkışları polis tarafından kapatılarak kontrol noktaları oluşturuldu. Ekiplerce oluşturulan denetim noktalarında, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Durdurulan araçların içi didik didik aranırken, yolcu ve sürücülerin de üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Suça ve suçlulara geçit yok

İlçede asayiş ve güvenliğin devamı için gerçekleştirilen uygulamaya 100 araç ve 150 personel katıldı. Suça ve suçlulara geçit vermemek için gece gündüz çalışan polis ekiplerinin ilçedeki denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, denetimlerde maske takmadığı görülen kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

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Yorumlar

G.o.paşa

Sedat Peker'e ait eski videoları 7. video olarak piyasaya süremeye hazırlanan bir çete kıskıvrak yakalandı...
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refik zengin

Ülkemizdede insan şeytanların sayısı hızla artmaya devam ediyor.Haberlere yansıyan iğrenç olaylar ancak yüzde biri.Milletin ahlakını güçlendirecek bir projede yok.Müceddid esrlerinden derleme bir kitabın ilkokuldan itibaren acilen ders kitaplarına eklenmesi gerekir.Yusuf İslam boşuna dememiş,Müslümanları görsem müslüman olmazdım diye.
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