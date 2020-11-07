Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Beyoğlu çikolatası tarifi, malzemeleri, yapılışı
Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Beyoğlu çikolatası tarifi, malzemeleri, yapılışı merak ediliyor. Beyoğlu çikolatası tarifi ve detayları haberimizde...
Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Fındık, fıstık, kuru üzüm ve daha birçok malzemeyi içerisinde barından, lezzetli çikolata tariflerinden birisi olan Beyoğlu çikolatası tarifi yazımızda.
Beyoğlu çikolatası tarifi
Beyoğlu Çikolatası Malzemeleri:
Fındık
Fıstık
Kuru üzüm
Bitter çikolata
Sütlü çikolata
Yapılışı:
Düz bir tepsiye(fırın tepsisi olabilir) yağlı kağıt koyuyoruz. Bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eritiyoruz.
Çikolatalarımız eridikten sonra fındık, fıstık, kuru üzüm vs. hangi malzemeyi istiyorsak benmari kabımızın içine atıp karıştırıyoruz. Bir süre sonra soğumaya başlayacaktır.Yağlı kağıdın üzerine küçük topaklar halinde koyup buzdolabında soğutuyoruz. Çıkarınca tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.