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Kadın - Aile Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Beyoğlu çikolatası tarifi, malzemeleri, yapılışı
Kadın - Aile

Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Beyoğlu çikolatası tarifi, malzemeleri, yapılışı

Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Beyoğlu çikolatası tarifi, malzemeleri, yapılışı merak ediliyor. Beyoğlu çikolatası tarifi ve detayları haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-11-07 22:46:00 -
Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Beyoğlu çikolatası tarifi, malzemeleri, yapılışı

Beyoğlu çikolatası nasıl yapılır? Fındık, fıstık, kuru üzüm ve daha birçok malzemeyi içerisinde barından, lezzetli çikolata tariflerinden birisi olan Beyoğlu çikolatası tarifi yazımızda.

Beyoğlu çikolatası tarifi

Beyoğlu Çikolatası Malzemeleri:

Fındık

Fıstık

Kuru üzüm

Bitter çikolata

Sütlü çikolata

Yapılışı:

Düz bir tepsiye(fırın tepsisi olabilir) yağlı kağıt koyuyoruz. Bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eritiyoruz.

Çikolatalarımız eridikten sonra fındık, fıstık, kuru üzüm vs. hangi malzemeyi istiyorsak benmari kabımızın içine atıp karıştırıyoruz. Bir süre sonra soğumaya başlayacaktır.Yağlı kağıdın üzerine küçük topaklar halinde koyup buzdolabında soğutuyoruz. Çıkarınca tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

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