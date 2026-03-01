Beyninizin "erteleme" tuşunu nasıl kırarsınız? 5 saniye kuralı!

Hayatınızı sürekli ertelemekten şikâyetçi misiniz? Uzmanlar, erteleme alışkanlığının beynin “rahatlık konforu” mekanizmasından kaynaklandığını söylüyor. Ancak 5 saniye kuralı ile bu tuzağı kırmak mümkün.

Psikologlara göre, bir işi yapmaya karar verdiğiniz anda 5 saniye içinde harekete geçmek, beynin erteleme refleksini devre dışı bırakıyor. Bu sayede motivasyon düşmeden, görev anında tamamlanıyor.

Uygulaması da son derece basit: Yapmanız gereken işi düşündüğünüz an, “5…4…3…2…1” diye sayıp hemen başlamalısınız. Araştırmalar, bu yöntemi kullanan kişilerin üretkenlik oranında %50’ye varan artış yaşadığını gösteriyor.

Özetle, beyninizin erteleme tuşunu kırmak için uzun motivasyon beklemenize gerek yok. 5 saniye içinde harekete geçin, alışkanlığınız değişsin.