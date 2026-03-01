  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran Devrim Muhafızları'ndan Hamaney açıklaması: 'Ezici ve kesin bir intikam alacağız' Tahran'da 'müttefik' şoku! Rusya ve Çin kılını bile kıpırdatmıyor! İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti İran lideri Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini katledildi iddiası 1 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi ABD Savunma Bakanı İran'daki hedeflerini açıkladı! Donanması yok edilecek Dubai Havalimanı İran füzeleriyle vuruldu İran yeni bir misilleme saldırısı başlattı! Siren sesleri yükseldi BAE'ye 137 balistik füze ve 209 İHA fırlatıldı İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Süreci bizzat yönetiyor
Yaşam Beyninizin "erteleme" tuşunu nasıl kırarsınız? 5 saniye kuralı!
Yaşam

Beyninizin "erteleme" tuşunu nasıl kırarsınız? 5 saniye kuralı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Beyninizin "erteleme" tuşunu nasıl kırarsınız? 5 saniye kuralı!

Hayatınızı sürekli ertelemekten şikâyetçi misiniz? Uzmanlar, erteleme alışkanlığının beynin “rahatlık konforu” mekanizmasından kaynaklandığını söylüyor. Ancak 5 saniye kuralı ile bu tuzağı kırmak mümkün.

Hayatınızı sürekli ertelemekten şikâyetçi misiniz? Uzmanlar, erteleme alışkanlığının beynin “rahatlık konforu” mekanizmasından kaynaklandığını söylüyor. Ancak 5 saniye kuralı ile bu tuzağı kırmak mümkün.

Psikologlara göre, bir işi yapmaya karar verdiğiniz anda 5 saniye içinde harekete geçmek, beynin erteleme refleksini devre dışı bırakıyor. Bu sayede motivasyon düşmeden, görev anında tamamlanıyor.

Uygulaması da son derece basit: Yapmanız gereken işi düşündüğünüz an, “5…4…3…2…1” diye sayıp hemen başlamalısınız. Araştırmalar, bu yöntemi kullanan kişilerin üretkenlik oranında %50’ye varan artış yaşadığını gösteriyor.

Özetle, beyninizin erteleme tuşunu kırmak için uzun motivasyon beklemenize gerek yok. 5 saniye içinde harekete geçin, alışkanlığınız değişsin.

'Kendimize ait bir psikoloji üretilemedi!'
'Kendimize ait bir psikoloji üretilemedi!'

Avrupa

'Kendimize ait bir psikoloji üretilemedi!'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23