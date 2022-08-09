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Yerel 'Beynimde çip var' diyerek doktoru darbeden şahıs tutuklandı
Yerel

'Beynimde çip var' diyerek doktoru darbeden şahıs tutuklandı

Elazığ'da gittiği hastanede 'beynimde çip var' diyerek doktoru darbeden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 21:07:00 -
'Beynimde çip var' diyerek doktoru darbeden şahıs tutuklandı

Elazığ’da bulunan Mediline Hastanesinde nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan’ı önce silahla tehdit ardından darp eden zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Elazığ’da bulunan özel Mediline Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan’ın daha önce hastası olduğu öğrenilen Serhan D., yeniden tedavi amaçlı hastaneye geldi. Tedavi için odaya giren Serhan D., Uzm. Dr. Kapan’a daha önceden geldiğinde beyninin içinde bir çipin olduğunu ve onun çıkartılmasını istediğini belirtti.

Doktoru tehdit etti

Beyninde herhangi bir şeyin olmadığını kabul etmeyen ve beyninde çip olduğunu ısrarla vurgulayan Serhan D., Uzm. Dr. Kapan’ı tehdit ederek, "Eğer beynimdeki çipi çıkartmazsanız belimdeki silahta bulunan mermileri ağzına boşatırım" deyip hocayı tehdit etti.

Saldırgan tutuklandı

Tehdidin ardından hocayla kavgaya tutuşan şahıs, güvenlikçiler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, doktora saldıran vatandaşı yakalayarak karakola götürdü. Karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

ali

cip senin …dadır da haberin yok … zekali.

hun

belli olur aşı için çocukları kobay olarak kullanmadı doktor gündem olmuştu ne tez unuzttuz
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