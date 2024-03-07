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Kadın - Aile Beyni ve karaciğeri koruyan daha etkili bir karışım yok! 'Bu yol doğru' diyenler ona hayran kaldı... Gizemli altın süt
Kadın - Aile

Beyni ve karaciğeri koruyan daha etkili bir karışım yok! 'Bu yol doğru' diyenler ona hayran kaldı... Gizemli altın süt

Yeniakit Publisher
2024-03-07 12:21:00 - 2024-03-07 12:32:49
Beyni ve karaciğeri koruyan daha etkili bir karışım yok! 'Bu yol doğru' diyenler ona hayran kaldı... Gizemli altın süt

Sağlık her insan için oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu nedenle, sağlığınızı onarmak ya da korumak için doğal yolları tercih ediyor olabilirsiniz. Tam da bu noktada sizler için evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarifimiz var! Karaciğer ve beyin sağlığınızı koruyan; damarlarınızdaki pıhtılaşmayı engelleyen bir tarif için hazır mısınız? İşte altın sür tarifi...

Yapmanız gereken tek şey; hazırladığınız karışımı sabahları aç karna içmek. Kullanacağınız malzemelerin listesi de öyle uzun değil! Yalnızca iki malzemeye ihtiyacınız var. Bu bitkisel tedavi yöntemi sayesinde; sinir sistemi, kolon sağlığı, eklemler ve kemik dokusu korunur.

Zerdeçal ve sütün sağlığımıza olan yararlarından uzun uzun bahsetmeye gerek yok. İki malzeme de uzun yıllardır alternatif tıpta kullanılıyor.

Peki bu iki malzemenin karıştığında oluşacak etkiyi düşündünüz mü?

Eğer, bu karışımı gece uyumadan önce içerseniz yağ yakımını desteklediği bilinmektedir.

Altın Süt Tarifi

Gerekli olan malzemeler
40 g toz zerdeçal
150 mL su
Süt
Hazırlanması
Toz zerdeçalı ve suyu güzelce karıştırın.
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Karışımı 8 dakika kaynatın.

Karışım macun kıvamına geldiği zaman ocağın altını kapatın ve karışımı 40 gün buzdolabında bekletin.

Kullanımı
Karışımı her sabah ve her akşam için.

Gün içerisinde 1 çay kaşığı macunu 1 bardak su ile karıştırıp için.

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