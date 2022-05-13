Beyni koruyan bitkiler: İşte hafıza ve konsantrasyona faydalarıyla tanınan 5 bitki

Kronik stres hafızanın en büyük düşmanıdır. Sinir hücrelerini yok edebilir ve beynin belirli bölgelerinin küçülmesine neden olabilir. Ancak doğada bulunan ve beyni koruyan bileşikler vardır. Bu bileşikler, nörotrofin adı verilen moleküllerin salgılanmasını tetikler ve hafıza ve konsantrasyonu artırır.

İster bir sınava hazırlanıyor olun, ister sadece hafızanızı geliştirmek isteyin bitkiler beyin fonksiyonunuzu güçlendirebilir. Yararlarına ek olarak genellikle bitkiler ilaçların aksine hiçbir yan etkisinin olmaması avantajına sahiptir.

İşte hafızanızı ve konsantrasyonunuzu artırmak için günlük yaşamınızda size yardımcı olabilecek 5 bitki.

GİNKGO BİLOBA

Ginkgo biloba, beyni besleyen kan damarlarının genişlemesini sağlayarak oksijenlenmesini ve beslenmesini kolaylaştırır. Bu bitkinin özü, hafıza bozukluklarını tedavi etmek veya Alzheimer hastalığının ilerlemesini geciktirmek için ilaçlarda bile kullanılır. Ginkgo biloba, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hafıza kaybı ve konsantrasyon bozukluklarının tedavisi için tanınmaktadır.

Ginkgo biloba genellikle özütler şeklinde bulunur, en çok önerilenler EGb761 ve Li 1370 özleridir. Ginkgo yaprağı özütünün kullanımı DSÖ tarafından önerilmektedir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan kişiler üzerinde de bazı çalışmalar yapılmıştır ve umut verici sonuçlar ortaya çıkmıştır. Özellikle, hastalar daha az hiperaktivite, dikkatsizlik ve olgunlaşmamışlık belirtileri göstermiştir.

Yaşları 60 ila 85 arasında bilişsel bozukluğu olan 120 kişiyle yapılan bir araştırmada, grubun yarısına günde 3 defa ginkgo tablet şeklinde verildi. 6 aylık tedaviden sonra, aynı grup iki hafıza testinde kontrol grubundan önemli ölçüde daha yüksek puan aldı.

Olası yan etkilerden kaçınmak için günde 60 mg ile başlanması ve dozların kademeli olarak artırılması önerilir.

ADAÇAYI

Adaçayı özellikle sindirimi iyileştirmek ve enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır, ancak hafıza üzerinde de faydaları vardır.

Yapılan araştırmalar adaçayının hafıza becerilerini ve dikkati geliştirdiğini gösteriyor. Ayrıca özellikle yaşa bağlı bilişsel bozulma problemlerini önleyebileceği düşünülüyor.

Adaçayı, kurutulmuş yaprak kapsülleri şeklinde (günde 300 ila 600 mg) kullanılabilir, aynı zamanda bir öz veya uçucu yağ şeklinde de satın alabilirsiniz. Herhangi bir uçucu yağ gibi adaçayı esansiyel yağı da bir aromaterapistin gözetimi olmadan sürekli olarak kullanılmamalıdır.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, lezzetli tadına ek olarak beyinde bilgi alışverişini de artırır. Polifenol EGCG içeren yeşil çay, öğrenmeyi geliştirir ve hafızayı uyarır. Yeşil çayın içerdiği teanin ve doğal antioksidanlar nörodejeneratif hastalıklar ve hafıza kaybı ile mücadeleye yardımcı olur. 100 gr yeşil çay genellikle 1 ila 2 gr teanin içerir.

Yeşil çayın beyin fonksiyonları üzerindeki etkisini değerlendirmek için yaş ortalaması 24 olan 12 sağlıklı kişi üzerinde bir çalışma yapılmıştır. 27.5 gr yeşil çay özütü içeren bir içecek içen grubun beyin fonksiyonlarının arttığı ve ayrıca yeşil çay özlerinin beynin parietal ve ön lobları arasındaki bağlantıyı arttırdığı görülmüştür. Beynin bu bölgeleri bilgiyi geçici olarak depolama ve kullanma işlevine sahiptir.

Yeşil çayın faydalarından yararlanmak için günde 2 veya 3 bardak içilmesi önerilir.

ALTIN KÖK

Kötü bir hafıza bazı durumlarda bir dikkat sorunuyla bağlantılıdır. Altın kök bitkisi (rhodiola rosea) uyanıklığı ve dolayısıyla öğrenmeyi ve hafızayı geliştirir.

Yapılan araştırmalar, bitkinin aşırı çalışan doktorlar, sınavlar sırasında öğrenciler ve stres ve yorgunluk durumundaki gönüllüler üzerindeki etkinliğini göstermiştir. Kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında, altın kök tüketenlerin daha iyi konsantrasyon, akademik performans ve entelektüel çalışma kapasitesine sahip olduğu, ayrıca yorgunluklarının önemli ölçüde azaldığı görülmüştür.

GİNSENG

Ginseng de bilişsel beyin fonksiyonları ve konsantrasyon üzerinde yararlı etkileri olan bir bitkidir.

Ginseng tüketiminin hiperaktiviteyi ve konsantrasyon problemlerini önleyebileceği bilinmektedir. Araştırmalar her gün 1 gr ginseng tüketiminin DEHB belirtilerini önemli ölçüde azalttığını göstermektedir.

Ginseng tentür, kapsül veya çay şeklinde tüketilebilir (1 gr ila 2 gr kök 150 ml sıcak suda 10-15 dakika kaynatılır).