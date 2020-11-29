Beyni kiralık olanlar izlerken oluk oluk terleyecek! Son 17 yılda Türkiye'ye en fazla hangi ülkeler yatırım yaptı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kanal 7'de ekranlara gelen Başkent Kulisi programında Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Son günlerde siyasette yaşanan Katar tartışmasına değinen Ünal, Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının 2.5 milyar doları bile geçmediğini dile getirdi.

Buna karşın Katar'ın dünyadaki yatırımlarının ise yaklaşık 400 milyar dolar olduğunu kaydeden Ünal, Katar'ın Türkiye'ye yatırım sıralamasında Yunanistan'ın bile gerisinde olduğunu ifade etti.

Katar'ın sadece Türkiye'de değil, dünya çapında büyük yatırımlar yaptığını aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Katar dünya genelinde 400 milyar dolarlık yatırım yapmış ve bunun sadece 2.5 milyar doları Türkiye'ye. Bütün ülkeler yatırımcı çekmeye çalışıyor. Biz de doğal olarak ülkemize yatırımcı çekmeye çalışıyoruz. Ancak CHP ısrarcı bir şekilde bütün dünyayı ülke ülke gezerek Türkiye'yi şikayet ederek bir yıkım görevlisi olarak Türkiye'ye yatırım gelmemesi için elinden geleni yapıyor."

Türkiye'ye yönelik uygulanmaya çalışılan "kuşatma" girişiminin içerideki siyasi ayağının CHP olduğunu ifade eden Ünal sözlerini şöyle noktaladı;

"CHP'nin Katar ile ilgili sorunu şudur; Eğer Katar 2017'de Türkiye'yi kuşatan küresel güçlerin eksenine girseydi CHP'nin Katar ile ilgili bir sorunu olmazdı. Tıpkı CHP'nin Mısır, Suriye, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili bir sorununun olmadığı gibi. Dikkat edin CHP'nin Türkiye'ye düşman ülkelerle hiçbir sorunu yoktur. CHP'nin Türkiye'nin dostu olan Türkiye ile sıcak ilişkileri bulunan ülkelerle sorunları vardır. Sabah akşam Katar ile yatıp uyanıyorlar fakat Yunanistan'a Mısır'a BAE'ye İsrail'e tek bir kelime ettiklerini duydunuz mu? Bunların derdi Türkiye ve Türkiye'nin dostlarıyla."