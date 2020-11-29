  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Beyni kiralık olanlar izlerken oluk oluk terleyecek! Son 17 yılda Türkiye'ye en fazla hangi ülkeler yatırım yaptı?
Gündem

Beyni kiralık olanlar izlerken oluk oluk terleyecek! Son 17 yılda Türkiye'ye en fazla hangi ülkeler yatırım yaptı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal katıldığı bir televizyon programında siyasette yaşanan Katar tartışmasını değerlendirdi. CHP'nin Türkiye'ye yapılan yatırımları baltalamaya çalıştığını belirten Ünal, "CHP'nin derdi Türkiye ve Türkiye'nin dostlarıyla" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:39:00 -

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kanal 7'de ekranlara gelen Başkent Kulisi programında Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Son günlerde siyasette yaşanan Katar tartışmasına değinen Ünal, Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının 2.5 milyar doları bile geçmediğini dile getirdi.

Buna karşın Katar'ın dünyadaki yatırımlarının ise yaklaşık 400 milyar dolar olduğunu kaydeden Ünal, Katar'ın Türkiye'ye yatırım sıralamasında Yunanistan'ın bile gerisinde olduğunu ifade etti.

Katar'ın sadece Türkiye'de değil, dünya çapında büyük yatırımlar yaptığını aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Katar dünya genelinde 400 milyar dolarlık yatırım yapmış ve bunun sadece 2.5 milyar doları Türkiye'ye. Bütün ülkeler yatırımcı çekmeye çalışıyor. Biz de doğal olarak ülkemize yatırımcı çekmeye çalışıyoruz. Ancak CHP ısrarcı bir şekilde bütün dünyayı ülke ülke gezerek Türkiye'yi şikayet ederek bir yıkım görevlisi olarak Türkiye'ye yatırım gelmemesi için elinden geleni yapıyor."

Türkiye'ye yönelik uygulanmaya çalışılan "kuşatma" girişiminin içerideki siyasi ayağının CHP olduğunu ifade eden Ünal sözlerini şöyle noktaladı;

"CHP'nin Katar ile ilgili sorunu şudur; Eğer Katar 2017'de Türkiye'yi kuşatan küresel güçlerin eksenine girseydi CHP'nin Katar ile ilgili bir sorunu olmazdı. Tıpkı CHP'nin Mısır, Suriye, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili bir sorununun olmadığı gibi. Dikkat edin CHP'nin Türkiye'ye düşman ülkelerle hiçbir sorunu yoktur. CHP'nin Türkiye'nin dostu olan Türkiye ile sıcak ilişkileri bulunan ülkelerle sorunları vardır. Sabah akşam Katar ile yatıp uyanıyorlar fakat Yunanistan'a Mısır'a BAE'ye İsrail'e tek bir kelime ettiklerini duydunuz mu? Bunların derdi Türkiye ve Türkiye'nin dostlarıyla."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!
Gündem

Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu harekete geçti. Bu kapsamda hafta sonu için 20.00 ila 10.00’da uygul..
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak
Aktüel

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapılacağını bildirdi.
Beşer: Çin’e satılacak çok ürünümüz var
Gündem

Beşer: Çin’e satılacak çok ürünümüz var

Pandemi sürecinde tüm dünyada ticaret yavaşlasa da iş dünyası pandemi sonrası ilişkilerini de planlamaya başladı.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay