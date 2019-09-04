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Beymen Collection'dan "sonbahar-kış kadın koleksiyonu"

Beymen Collection, 2019-2020 koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:52
Beymen Collection'dan "sonbahar-kış kadın koleksiyonu"

İSTANBUL (AA) - Beymen Collection, 2019-2020 sonbahar-kış kadın koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, koleksiyon monokrom, kemik-ekru ve acı kahve panter desenleri, keskin ve maskülen prince-des-galles takım elbise, volan ve pili detaylı pardesüler ile dikkati çekiyor.

Boş tuval renkler, feminen volan ve fırfır detaylar ile sonbaharı karşılayan koleksiyon, hayvan desenleri ve maskülen takımlarla dengeleniyor. Siyah ve beyazın ön planda olduğu loungewear grubunda pijama pantolon takımlar, anvelop elbiseler, şehir ve iş hayatının temsilcisi kare desenli pantolon ve etekler ön plana çıkıyor.

Şehrin dinamiği içinde, kadının hayal dünyasını ve romantizmi destekleyen gül desenleriyle zenginleşen koleksiyonda siyah-beyaz art deco güller, volanlı etekler, gri melanj takımlar ve zarif kırmızı triko üstlerle tamamlanıyor. Pembe güller ve pembe takım elbiseler, kırmızı zincir kemer deseniyle birleşen yalın kesimler ise dikkati çeken diğer parçalar olarak görülüyor.

Sezonun vazgeçilmezi dış giyimlerde ise 70'leri anımsatan pardesü tarzında hafif paltolar, kısa ve uzun puf montlar, kaban ceketler, kolları çıkarılabilen deri mont, arka bölümü tamamen güneş pilisesinden oluşan pardesü öne çıkıyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:52
  1. 2019-2020 sonbahar-kış kadın koleksiyonu
  2. Beymen
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