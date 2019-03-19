BEYMEN Club Stil Günleri başlıyor
Beymen Club, her yıl düzenlediği BEYMEN Club Stil Günleri’ni 23 Mart itibariyle başlatıyor.19 Mart 2019 Salı 10:54
Beymen Club, her yıl düzenlediği BEYMEN Club Stil Günleri’ni 23 Mart itibariyle başlatıyor.
Beymen Club, her yıl düzenlediği BEYMEN Club Stil Günleri’ni 23 Mart itibariyle başlatıyor. Yapılan bilgilendirmede; 23 Mart-27 Nisan tarihleri arasında BEYMEN Club Tasarım Ekibi’nin katılımı ile gerçekleştirilecek BEYMEN Club Stil Günleri’ne katılanlar, 2019 İlkbahar/ Yaz koleksiyonu hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyelerini de öğrenme fırsatı yakalayacak.
BEYMEN Club Stil Günleri, 23 Mart-27 Nisan tarihleri arasındaİstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Bursa, Adana, Denizli, Bodrum ve Kocaeli’deki seçili 18 BEYMEN Club mağazasında düzenlenecek.
BEYMEN Club stil günleri takvimi şöyle:
İstanbul
23 Mart Cumartesi Beymen Club Akbatı
30 Mart Cumartesi Beymen Club Akasya
5 Nisan Cuma Beymen Club Erenköy
6 Nisan Cumartesi Beymen Club Aqua Florya
6 Nisan Cumartesi Beymen Club Citys Nişantaşı
10 Nisan Çarşamba Beymen Club Özdilek
27 Nisan 2019 Cumartesi Beymen Club Capacity
Antalya
4 Nisan Perşembe Beymen Club Terracity
İzmir
5 Nisan Cuma Beymen Club Mavibahçe
Mersin
12 Nisan Cuma Beymen Club Mersin Marina
Bursa
19 Nisan Cuma Beymen Club Bursa Marka
Ankara
12 Nisan Cuma Beymen Club Atakule
13 NisanCumartesi Beymen Club Panora
19 Nisan Cuma Beymen Club Armada
Adana
13 Nisan Cumartesi Beymen Club Adana
Denizli
17 Nisan Çarşamba Beymen Club Denizli
Bodrum
26 Nisan Cuma Beymen Club Bodrum Midtown
Kocaeli
27 Nisan Cumartesi Beymen Club Symbol
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