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BEYMEN Club Stil Günleri başlıyor

Beymen Club, her yıl düzenlediği BEYMEN Club Stil Günleri’ni 23 Mart itibariyle başlatıyor.

19 Mart 2019 Salı 10:54
BEYMEN Club Stil Günleri başlıyor

Beymen Club, her yıl düzenlediği BEYMEN Club Stil Günleri’ni 23 Mart itibariyle başlatıyor.



Beymen Club, her yıl düzenlediği BEYMEN Club Stil Günleri’ni 23 Mart itibariyle başlatıyor. Yapılan bilgilendirmede; 23 Mart-27 Nisan tarihleri arasında BEYMEN Club Tasarım Ekibi’nin katılımı ile gerçekleştirilecek BEYMEN Club Stil Günleri’ne katılanlar, 2019 İlkbahar/ Yaz koleksiyonu hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyelerini de öğrenme fırsatı yakalayacak.


BEYMEN Club Stil Günleri, 23 Mart-27 Nisan tarihleri arasındaİstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Bursa, Adana, Denizli, Bodrum ve Kocaeli’deki seçili 18 BEYMEN Club mağazasında düzenlenecek.



BEYMEN Club stil günleri takvimi şöyle:


İstanbul


23 Mart Cumartesi Beymen Club Akbatı


30 Mart Cumartesi Beymen Club Akasya


5 Nisan Cuma Beymen Club Erenköy


6 Nisan Cumartesi Beymen Club Aqua Florya


6 Nisan Cumartesi Beymen Club Citys Nişantaşı


10 Nisan Çarşamba Beymen Club Özdilek


27 Nisan 2019 Cumartesi Beymen Club Capacity



Antalya


4 Nisan Perşembe Beymen Club Terracity



İzmir


5 Nisan Cuma Beymen Club Mavibahçe



Mersin


12 Nisan Cuma Beymen Club Mersin Marina



Bursa


19 Nisan Cuma Beymen Club Bursa Marka



Ankara


12 Nisan Cuma Beymen Club Atakule


13 NisanCumartesi Beymen Club Panora


19 Nisan Cuma Beymen Club Armada



Adana


13 Nisan Cumartesi Beymen Club Adana



Denizli


17 Nisan Çarşamba Beymen Club Denizli



Bodrum


26 Nisan Cuma Beymen Club Bodrum Midtown



Kocaeli


27 Nisan Cumartesi Beymen Club Symbol

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:54
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