Beylükdüzü'nde bina yıkım anında çöktü: Çocuklar son anda kaçtı!

Beylikdüzü’nde bir bina yıkım sırasında kısmen çöktü. Çalışmaları izleyen çocuklar enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi Yücel Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında site içerisinde bulunan 10 katlı binanın yıkımına başlandı. Yıkım esnasında bina aniden çökünce çevrede büyük panik yaşandı. Yıkım çalışmalarını izleyen çocuklar ve vatandaşlar koşarak enkaz altında kalmaktan kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

