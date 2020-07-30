  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beylikdüzü'ndeki silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 20:27:49 -
Beylikdüzü'ndeki silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'ndeki silahlı kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde 27 Temmuz gecesi bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıtlarda, zanlı 17 yaşındaki A.A.B'nin mekan içinde rastgele ateş açması ve mekanda bulunanların kaçış anları yer alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden saldırıyla ilgili yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; olayda 1 şahsın yaralandığı, 1 adet iş yeri ile 1 adet ikametin isabet aldığı anlaşılmış, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.A.B. (17) isimli yaşı küçük şahıs olayda kullandığı silahla birlikte 28 Temmuz 2020 tarihi saat 22.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı