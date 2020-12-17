  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beylikdüzü'nde tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Beylikdüzü'nde tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:14:31 -
Beylikdüzü'nde tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir tırın, hafif ticari araca ardından bir binanın duvarına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde park halindeki yabancı plakalı tır, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etti.

Caddede ilerleyen tır, park halindeki 34 VF 0575 plakalı hafif ticari araç ile aydınlatma direğine, ardından binanın duvarına çarparak durdu.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız
Teknoloji

Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
Türkiye'yi düşman ilan etmişlerdi! Bir skandal daha patladı
Gündem

Türkiye'yi düşman ilan etmişlerdi! Bir skandal daha patladı

Türkiye'ye yıllar sonra düşmanlarına uyguladığı CAATSA yaptırımlarını uygulama kararı alan ABD'nin Türk savunma sanayii şirketleriyle sözleş..
Bakan Koca açıkladı: Görevinden uzaklaştırıldı
Gündem

Bakan Koca açıkladı: Görevinden uzaklaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdıran Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başh..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay