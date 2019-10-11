Beylikdüzü'nde tır devrildi! Sürücü yaralandı Beylikdüzü'ndeki kaza nedeniyle Liman Yolu bir süre trafiğe kapandı.

Beylikdüzü'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Liman Caddesi'nden Ambarlı istikametine giden İbrahim Yiğiter yönetimindeki tekstil ürünleri yüklü tır, Yakuplu mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Daha sonra savrulan tır, yolun ortasında devrildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tırın üzerindeki konteynerin düşmesiyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmalarının ardından tırın ve konteynerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Bu arada, kazada yola dökülen akaryakıtın tehlike oluşturması nedeniyle belediye ekiplerince caddede kumlama çalışması yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.