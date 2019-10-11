Beylikdüzü'nde tır devrildi! Sürücü yaralandı
Beylikdüzü'ndeki kaza nedeniyle Liman Yolu bir süre trafiğe kapandı.11 Ekim 2019 Cuma 08:13
Beylikdüzü'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Liman Caddesi'nden Ambarlı istikametine giden İbrahim Yiğiter yönetimindeki tekstil ürünleri yüklü tır, Yakuplu mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Daha sonra savrulan tır, yolun ortasında devrildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tırın üzerindeki konteynerin düşmesiyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmalarının ardından tırın ve konteynerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Bu arada, kazada yola dökülen akaryakıtın tehlike oluşturması nedeniyle belediye ekiplerince caddede kumlama çalışması yapıldı.
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