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Aktüel Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı
Aktüel

Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:41:56 -
Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün ilçedeki bir iş yerinden çıkan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Ecim, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için yürüttüğü çalışma devam ediyor.


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