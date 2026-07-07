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Yerel Beylikdüzü’nde polis denetiminde arbede! 1 kişi silahla yaralandı
Yerel

Beylikdüzü’nde polis denetiminde arbede! 1 kişi silahla yaralandı

Yeniakit Publisher
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İstanbul Beylikdüzü’nde polis ekiplerinin denetim sırasında durdurduğu otomobildeki şüphelilerle ekipler arasında arbede çıktı. Yaşanan arbede sırasında şüphelilerin yanında bulunan silahın ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Haramidere Sanayi Sitesi önünde meydana geldi.

Bölgede denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 34 KGC 239 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan kişiler üzerinde Genel Bilgi Toplama kontrolü yapıldı.

ARAÇTAN İNDİRİLİRKEN ARBEDE YAŞANDI

Kontrol sırasında polis ekipleri, sürücünün yanında bulunan yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine araçtaki iki kişiden otomobilden inmeleri istendi.

 

Yolcu koltuğunda bulunan şüphelinin araçtan inmekte zorluk çıkarması üzerine ekipler müdahalede bulundu. Şüphelinin otomobilden indirildiği sırada polis ile şüpheliler arasında arbede yaşandı.

SİLAH ATEŞ ALDI, 1 KİŞİ YARALANDI

Arbede sırasında şüphelilerin yanında bulunan silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun şüphelilerden birinin koluna isabet etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

ARAÇTA 2 TABANCA BULUNDU

Polis ekiplerinin şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yaptığı aramalarda 2 tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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