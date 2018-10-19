Beylikdüzü'nde müjdeli haber 3 saat sonra geldi! İşçi kurtarıldı

Olay 12.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, sitenin su alan otoparkının sorununun çözümü için sulama kanalı yapılmasına karar verildi. Bir kepçeyle çalışmaya başlayan işçiler sitenin önüne sulama için kanal yaparak caddede bulunan kanalizasyon borusuna bağlantı yapacaktı. 4 metreyi aşan bir çukur kazıldı.

Mustafa Demirkol adındaki işçi de toprağın arasında kanala girerek çalışma yapıyordu. Bir süre sonra yağmur nedeniyle kayganlaşan toprak kaydı ve Demirkol toprağın altında sıkıştı. Yanındaki arkadaşları olaydan hemen sonra itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Toprağın altında kalan Demirkol için ekipler kovalarla toprak çıkarmaya başladı.



Bu sırada olayı gören vatandaşlar ise yaşananları gazetecilere aktardı.



MÜJDELİ HABER GELDİ



Yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından işçi Demirkol, kendisini sıkıştıran toprağın çıkarılmasıyla yürüyerek göçük altındaki yerden çıktı. Sedyeye konulup ambulans ile hastaneye sevk edilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.