  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beylikdüzü’nde kontrolden çıkan araç devrildi: 4 yaralı

Beylikdüzü’nde sürücünün kontrolünden çıkan bir panelvan aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:29:13 -
Beylikdüzü’nde kontrolden çıkan araç devrildi: 4 yaralı

Beylikdüzü’nde sürücünün kontrolünden çıkan bir panelvan aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolünden çıkan 34 CLN 537 plakalı panelvan araç, yön levhasına çarptıktan sonra yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçta bulunan 4 kişi çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza yapan araçtan sızan yakıtın herhangi bir yangına sebebiyet vermemesi için belediye ekiplerince yolda çalışma yapıldı. Kaza nedeniyle bulvarda kısa süreliğine trafik oluşurken aracın çekici yardımıyla kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı