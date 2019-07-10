Beylikdüzü'nde feci kaza! Yol trafiğe kapandı Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda rot kolu kırılan TIR bariyerlere çarptı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Ambarlı Liman yolunda rot kolu kırılan TIR bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapatılırken, bölgede yoğunluk oluştu. Ekipler TIR’ı kaldırmak için seferber oldu. Kaza, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda yaşandı. Limana doğru seyreden 34 UH 9409 plakalı TIR’ın rot kolu kırılarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası tır sürücüsü hafif yaralanırken içindeki mazotta yerlere döküldü. Bölgede yoğun trafik oluştu. Oluşan trafiği açmak için ekipler çalışmalarına başladı. Araçların kontrollü olarak geçişi sağlandı. Yoldaki yoğun trafik ise havadan görüntülendi.

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