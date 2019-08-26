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Beylikdüzü’nde 7’den 70’e herkes kitap okuma etkinliğinde buluştu

Beylikdüzü’ndeokuma alışkanlığını geliştirmek, pekiştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenledi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:12
Beylikdüzü’nde 7’den 70’e herkes kitap okuma etkinliğinde buluştu

Beylikdüzü’ndeokuma alışkanlığını geliştirmek, pekiştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenledi. Kitaplarını alan 7’den 70’e tüm vatandaşlar etkinlikte hep birlikte kitap okudu.


Beylikdüzü Belediyesi, ilçede okuma alışkanlığını geliştirmek, pekiştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir projeye imza attı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi 2’nci etapta düzenlenen ve her yaş grubuna hitap eden okuma etkinliklerinde, kitap okumayı seven ve okumaya önem veren vatandaşlar bir araya gelerek sosyalleşti. Kütüphaneciler, çocuklar, ebeveynler, eğitimciler, özel kurumlar, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yazarlar ve akademisyenlerin bir araya geldiği Toplu Okuma Etkinlikleri kapsamında ayrıca okuma atölyeleri ve söyleşiler de düzenlendi. 7’den 70’e tüm vatandaşlar etkinliğe katılarak kitaplarını okudu. Her yaşa hitap eden söyleşilerle vatandaşlar keyifli dakikalar geçirdi.


Öte yandan etkinlikte, vatandaşların getirdikleri kitapları bağışlayabilecekleri bir Kitap Bağış Merkezi de oluşturuldu. Kitap Bağış Merkezi’ne bırakılacak kitaplar Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Şefliği tarafından ihtiyaç sahibi okul kütüphanelerine gönderilmek üzere tasnif edilerek değerlendirilecek.



“Bilginin aslında vücut bulduğu şey kitaptır”


Toplumun dönüşebilmesi için okumanın artmasının gerekli olduğunu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Burada bir dönüşüm gerçekleşti. Yaşam Vadisi’nde hayat başladı. Biz bu zihinsel hayatı kuvvetlendirmesi için kitap okuma etkinliğini düzenledik. Aynı zamanda kitap bağış kampanyamız da var. Kitap okuma imkanı, kitaba ulaşma imkanı daha zor olan evlatlarımıza ulaştırılmak üzere bağış kampanyamız var. Bağış kampanyasında da insanlar birbirlerine meydan okuyarak aslında bir bağış kampanyası süreci yürüttüler. Keyifli de bir netice çıktı. Çok ciddi kitap bağışı geliyor. Bilginin aslında vücut bulduğu şey kitaptır. Kitap okuyarak aslında zihnimizi biraz daha özgürleştirebiliriz. Topluma daha faydalı insanlar olabiliriz. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman bu tür etkinliklerin aslında ana merkezi olmayı hedefliyoruz. Toplumun dönüşmesi için, iyi bir noktaya gidebilmesi adına insanların bilgi sahibi olması lazım. Bilgi olması lazım. Bu da ancak okuma alışkanlıklarımızın geliştirilmesiyle olur” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:12
  1. kitap

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