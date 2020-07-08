  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beylikdüzü'nde 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:18:10 -
Beylikdüzü'nde 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gece saatlerinde Gürpınar Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Büşra Nur Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'a (18) çarparak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu şüpheli A.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.I. tutuklandı.

- Olay

Gürpınar Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi sahil istikametinde, Kırgızistan uyruklu A.I'nın kullandığı 41 ACL 336 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki bir midibüse ve ardından bir otomobile vurduktan sonra yoldan geçen Nur Ülüslar ve Sedef Yılmaz'a çarptı.

Kazada Ülüslar olay yerinde vefat ederken, ağır yaralanan Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı