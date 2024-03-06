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Aktüel Beylikdüzü’nde 1.5 aydır lağım denize akıyor
Aktüel

Beylikdüzü’nde 1.5 aydır lağım denize akıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:03:00 -
Beylikdüzü’nde 1.5 aydır lağım denize akıyor

CHP’li Beylikdüzü’nde denize karışan kanalizasyon suyu nedeniyle sahil şeridi kahverengiye döndü.

Dereağzı Mahallesindeki yaşam vadisinin çıkışında denize dökülen kanalizasyon suyu sahil şeridini kahverengiye boyarken çevreye de kötü koku yayıldı. Vatandaşlar hem denizin kirlenmesinden hem de kokudan dolayı duruma tepki gösterdi. Emekli Şükrü Opan, 1,5 aydır bölgenin bu durumda olduğunu, eskiden dereden giden kanalizasyon suyunun borularla bölgeye getirildiğini belirterek, “İnsan kokudan duramıyor, pislikler kenara vuruyor. Defalarca aranmasına rağmen yetkililer çözüm bulmuyor” dedi. Önceden haftanın 4 buraya geldiğini anlatan Mehmet Ali Sayar ise şimdi kokudan arabasından çıkamadığını söyledi.

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