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Gündem Beylikdüzü-Büyükçekmece trafiğe kapandı mı? Beylikdüzü-Büyükçekmece E-5 ne zaman açılır?
Gündem

Beylikdüzü-Büyükçekmece trafiğe kapandı mı? Beylikdüzü-Büyükçekmece E-5 ne zaman açılır?

E 5 trafiğe kapandı mı? İstanbul'da şiddetli kar etkili olmaya devem ediyor. Özellikle Büyükçekmece-Avcılar hattında tipi etkisini sürdürüyor. Bu sebeple bazı noktalarda trafik kilitlendi. Peki, Beylikdüzü'nden sonra trafik kapalı mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-24 16:33:00 -
Beylikdüzü-Büyükçekmece trafiğe kapandı mı? Beylikdüzü-Büyükçekmece E-5 ne zaman açılır?

İstanbul kara kışa teslim. Mega kent beyaz örtüye büründü. Yoğun yağışla birlikte trafikte de aksamalar yaşanıyor.

Beylikdüzü-Büyükçekmece trafiğe kapandı mı? Beylikdüzü-Büyükçekmece E-5 ne zaman açılır?

E-5 karayolu Beylikdüzü-Büyükçekmece arası yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı. ekipler you açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kıymetli Sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur” paylaşımında bulundu.

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