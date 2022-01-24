Beylikdüzü-Büyükçekmece trafiğe kapandı mı? Beylikdüzü-Büyükçekmece E-5 ne zaman açılır?
E 5 trafiğe kapandı mı? İstanbul'da şiddetli kar etkili olmaya devem ediyor. Özellikle Büyükçekmece-Avcılar hattında tipi etkisini sürdürüyor. Bu sebeple bazı noktalarda trafik kilitlendi. Peki, Beylikdüzü'nden sonra trafik kapalı mı?
İstanbul kara kışa teslim. Mega kent beyaz örtüye büründü. Yoğun yağışla birlikte trafikte de aksamalar yaşanıyor.
Beylikdüzü-Büyükçekmece trafiğe kapandı mı? Beylikdüzü-Büyükçekmece E-5 ne zaman açılır?
E-5 karayolu Beylikdüzü-Büyükçekmece arası yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı. ekipler you açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kıymetli Sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur” paylaşımında bulundu.