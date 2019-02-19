Beylikdüzü belediyesi AK Parti meclis üyeleri 2019 AK Parti Beylikdüzü belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Neceti Işık’ı aday gösterdi. Mustafa Neceti Işık ile birlikte Beylikdüzü yarışacak AK Parti Beylikdüzü belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Beylikdüzü belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

AK Parti Beylikdüzü belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Neceti Işık’ı aday gösterdi. Mustafa Neceti Işık ile birlikte Beylikdüzü yarışacak AK Parti Beylikdüzü belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Beylikdüzü belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi aday listesi. AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Adayları 2019 Mustafa Erdoğdu Halim Yıldırım Serkan Küçük Rukiye Doğruyol Nurullah Akan Mehmet Tuvalak Muhammet Fatih Vanlıoğlu Dilaver Arvas Sevda Elmas Neşat Ateş Tahir Abuş Tuncay Kaan Ayşe Kubat Temel Kılıç Enes Özşahin Ali Karabulut Özden Bilgiş Nurcan Tezel Adem Kaplaner Mehmet Gökhan Bahattin Yılmaz Ufuk Temur Mehmet Karadana Tayyar Şafak Furkan Övündür Mehmet Şimşek Volkan Alar Yıldız Karabulut Özkan Bayar Ayla Aykut Şaban Çiçek Osman Bedrettin Türk Neslihan Barış Kontenjan Mustafa Günaydın Temel Altıntaş Ömer Çolak Mehmet Turna

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