Beylikdüzü belediyesi AK Parti meclis üyeleri 2019
AK Parti Beylikdüzü belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Neceti Işık’ı aday gösterdi. Mustafa Neceti Işık ile birlikte Beylikdüzü yarışacak AK Parti Beylikdüzü belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Beylikdüzü belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.19 Şubat 2019 Salı 17:19
AK Parti Beylikdüzü belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Neceti Işık’ı aday gösterdi. Mustafa Neceti Işık ile birlikte Beylikdüzü yarışacak AK Parti Beylikdüzü belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Beylikdüzü belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi aday listesi.
AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Adayları 2019
Mustafa Erdoğdu
Halim Yıldırım
Serkan Küçük
Rukiye Doğruyol
Nurullah Akan
Mehmet Tuvalak
Muhammet Fatih Vanlıoğlu
Dilaver Arvas
Sevda Elmas
Neşat Ateş
Tahir Abuş
Tuncay Kaan
Ayşe Kubat
Temel Kılıç
Enes Özşahin
Ali Karabulut
Özden Bilgiş
Nurcan Tezel
Adem Kaplaner
Mehmet Gökhan
Bahattin Yılmaz
Ufuk Temur
Mehmet Karadana
Tayyar Şafak
Furkan Övündür
Volkan Alar
Yıldız Karabulut
Özkan Bayar
Ayla Aykut
Şaban Çiçek
Osman Bedrettin Türk
Neslihan Barış
Kontenjan
Mustafa Günaydın
Temel Altıntaş
Ömer Çolak
Mehmet Turna
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