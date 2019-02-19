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Beylikdüzü belediyesi AK Parti meclis üyeleri 2019

AK Parti Beylikdüzü belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Neceti Işık’ı aday gösterdi. Mustafa Neceti Işık ile birlikte Beylikdüzü yarışacak AK Parti Beylikdüzü belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Beylikdüzü belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

19 Şubat 2019 Salı 17:19
Beylikdüzü belediyesi AK Parti meclis üyeleri 2019

AK Parti Beylikdüzü belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Neceti Işık’ı aday gösterdi. Mustafa Neceti Işık ile birlikte Beylikdüzü yarışacak AK Parti Beylikdüzü belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Beylikdüzü belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi aday listesi.

AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Adayları 2019

Mustafa Erdoğdu

Halim Yıldırım 

Serkan Küçük 

Rukiye Doğruyol 

Nurullah Akan 

Mehmet Tuvalak 

Muhammet Fatih Vanlıoğlu 

Dilaver Arvas 

Sevda Elmas 

Neşat Ateş 

Tahir Abuş 

Tuncay Kaan 

Ayşe Kubat 

Temel Kılıç 

Enes Özşahin 

Ali Karabulut 

Özden Bilgiş 

Nurcan Tezel 

Adem Kaplaner 

Mehmet Gökhan 

Bahattin Yılmaz 

Ufuk Temur 

Mehmet Karadana  

Tayyar Şafak 

Furkan Övündür  

Mehmet Şimşek 

Volkan Alar 

Yıldız Karabulut 

Özkan Bayar

Ayla Aykut 

Şaban Çiçek 

Osman Bedrettin Türk

Neslihan Barış

Kontenjan 

Mustafa Günaydın 

Temel Altıntaş 

Ömer Çolak 

Mehmet Turna

 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:19
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