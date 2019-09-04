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Beykozlu 500 çocuk sünnet heyecanı yaşadı

Beykoz Belediyesinin yaz boyunca modern şartlarda sünnet ettirdiği 500 çocuk, Hz.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:52
Beykozlu 500 çocuk sünnet heyecanı yaşadı

Beykoz Belediyesinin yaz boyunca modern şartlarda sünnet ettirdiği 500 çocuk, Hz. Yuşa Tepesi’nde buluştu. Çocuklar için dua edilen programda hediyeler ve ikramlar yer aldı. Sünnet olan çocuklar ve aileleriyle buluşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, çocukları kutlayarak hayırlı bir ömür ve sağlıklı bir gelecek diledi.


Başvuru yapan ilçe sakinlerinin sağlıklı ve modern şartlarda uzman kişilerin gözetiminde sünnet edilen çocukları, hediye edilen kıyafetlerini giyerek hep birlikte İstanbul’un en fazla ziyaretçi alan ibadet mekânlarından Beykoz’daki Hz. Yuşa Türbesi’ni ziyaret etti. Hz. Yuşa Cami ve din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından çocuklarının bu güzel anına ortak olan aileler ve misafirler hep birlikte Beykoz Belediyesinin etli pilav, ayran ve tatlıdan oluşan ikramlarından alırken, çocuklara hediye ve sürpriz oyuncaklar dağıtıldı. Sünnet olan miniklere günün anısına Boğaz’a nazır türbenin bahçesinde hatıra fotoğrafı da çekildi.



Başkan Aydın: “Tüm yavrularımızı tebrik ediyorum”


Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, sünnet olan çocuklara ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, “Çok anlamlı olan bu özel günde tüm yavrularımızı tebrik ediyorum. Rabbim hepimizin dualarımızı kabul eylesin. Hz. Yuşa’nın manevi huzurundayız. Buraya gelmeye vesile olan 500 evladımızın sünnetini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Burada toplanmamıza vesile olan Hz. Yuşa’ya ve gelenek göreneklerimize bağlı olarak bu topraklarda yetişip de ahirete göç eden tüm geçmişlerimize rahmet diliyoruz. Türkiyemizde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde kıyamete kadar yaşayarak manevi değerlerimizle büyüyecek olan genç neslimizin Rabbim geleceklerini de güzel ve hayırlı eylesin. Bu organizasyona katkı sunan Beykoz Devlet Hastanesi ve görev alan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Sünnet şöleninde ilk sünnet olanlardan Ahmet Cankut (5), “Bugün çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Belediye Başkanımız Murat Aydın’a teşekkür ederim” dedi.


Rüzgar Aydın (8) da “Çok eğleniyoruz. Oyuncak, yemek ve kıyafet dahil her şey için başkan amcamıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Rüzgar’ın annesi Nefise Aydın, “Oğlumuzu sünnet ettirdiğimiz ve bu özel gün için mutluyuz, heyecanlıyız. Bu vesile ile Murat Aydın Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. İyiki Beykoz var” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:52
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