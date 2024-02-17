  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Beykoz'dan örnek hizmet
Yaşam

Beykoz'dan örnek hizmet

Yeniakit Publisher
2024-02-17 17:34:00 -
Beykoz'dan örnek hizmet

Beykoz'da ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Beykoz Belediyesi Evde Sıcak Yemek Hizmetinden yararlananların sayısı 1450 kişiyi geçti.

Beykoz Belediyesi, “Evde Sıcak Yemek Hizmeti” kapsamında her gün ihtiyaç sahibi 1450 kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Evinden çıkıp alışveriş yapamayan, hastalıkları ya da engelleri dolayısıyla yemek pişirecek maddi ve fiziksel gücü olmayan vatandaşlar, sofralarına gelen sıcak yemekle bir sonraki günü umutla karşılıyor.

Her gün evlere gönderiliyor

Beykoz’da toplumun tüm kesimlerin faydalandığı Millet Sofrası’nın mutfağında özenle pişen 4 çeşit yemek, merkezden en uzağa kadar yüzleri güldürüyor. 

Öğlen ve akşam öğünü olarak hazırlanıp hijyen koşullarına uygun olarak paketlenen yemekler ekipler tarafından araçlarla evlere tek tek teslim ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haftanın 7 günü ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalan ekipler hatır ve ihtiyaçları da soruyor. 

 Sıcak yemek hizmeti için Beykoz Belediyesi'ne başvuran ya da komşu ve yakınları tarafından bildirilen vatandaşlara Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan kayıt sonrasında düzenli hizmet veriliyor.

Kaynak: Dost Beykoz

Barajlar dolup taşacak! Bakın İstanbul'da yağışlar kaç gün sürecek
Barajlar dolup taşacak! Bakın İstanbul'da yağışlar kaç gün sürecek

Yaşam

Barajlar dolup taşacak! Bakın İstanbul'da yağışlar kaç gün sürecek

İşte İstanbul baraj doluluk oranları
İşte İstanbul baraj doluluk oranları

Yaşam

İşte İstanbul baraj doluluk oranları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23