0553 313 94 23

Beykoz'daki 222 at için karar çıktı!

İstanbul Beykoz'da yaklaşık 2 aydır bekletilen 222 at için karar verildi. Atlar İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle geldikleri şehirlere gönderildi. Kaçak getirilen atlar için sahiplerine kaçak hayvan ticareti suçundan 9 bin TL para cezası yazıldı

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:25
Beykoz'daki 222 at için karar çıktı!

İstanbul’da Adalar’a götürülmesine izin verilmediği için yaklaşık 2 aydır Beykoz’da bekletilen 222 at getirildikleri şehirlere geri gönderilecek. Atların nakli için at sahiplerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ulaşım desteği verilecek.

Hürriyet'teki habere göre, aralık ayında görülen ruam hastalığı nedeniyle Adalar’a konulan karantina devam ettiği için atların Adalar’a geçişine izin verilmiyor. Şu anda Adalar’da bin 300’e yakın at bulunuyor. İnsanlara da bulaşabilen ‘ruam’ hastalığı nedeniyle 18 at itlaf edilmiş, Adalar’a karantina uygulanmıştı.

Faytonda çalıştırılmak için Adalar’a geçişine izin verilmeyince getirilen atlar Beykoz’da bulunan bir çiftlikte toplanmıştı. Yaklaşık 2 ay boyunca çiftlikte bekletilen atlara yorgunluk ve bitkinlikten dolayı ilaç verildi.

Kaçak getirilen atlar için sahiplerine kaçak hayvan ticareti suçundan 9 bin TL para cezası yazıldı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 12:25
  1. İstanbul
  2. At
  3. Atlar
  4. kaçak atlar
  5. beykoz
  6. ceza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz jetleri Rus savaş uçakları için havalandı
    1. İngiliz jetleri Rus savaş uçakları..
    2. TOKİ Samsun Canik konut kuru sonuçları
    3. Akşener yıllar önce söylemiş: Hep..
    4. TOKİ Şanlıurfa Küçükler (Akabe) alt..
    5. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    6. Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen 22..
    7. Evdeki büyük tehlike: Youtuberlar!..
    8. Sağanak nedeniyle İstanbul'da yol çöktü!
    9. Kılıçdaroğlu'na destek veren il..
    10. İki ülke arasında bayrak krizi:..
    11. Yusuf Tekin MEB Müsteşarlığı..
    12. Adana'da kan donduran olay! 2 kız..
    13. MHP'den uzman çavuşlar için hükümete..
    14. Mehmet Aslan'dan komik Akşener analizi
    15. Fenerbahçe'de Ayew'den sonra bir..
    16. Polis durdurdu! İçinden çıkanlar şoke..
    17. Galatasaray eski yıldızını transfer..
    18. Mide ağrısıyla gittiği doktorda..
    19. Yunanistan'daki yangının nedeni..
    20. Ekmeğe ne kadar zam yapıldı? Ekmeğin..
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi