Beykoz'da İETT otobüsü yandı Anadolu Kavağı Yuşa Yolu üzerinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Anadolu Kavağı-Kavacık hattında çalışan Selahattin Yıldız idaresindeki İETT otobüsünün, Anadolu Kavağı Yuşa Yolu üzerindeyken motor kısmında alevler çıkması üzerine, sürücü aracı park ederek yolcuları tahliye etti. Yangına ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yapan sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Sürücü Yıldız, hareket halindeyken aracın motor kısmından birden duman ve alevler yükseldiğini belirterek, "Otobüsü hemen sağa çekip yolcuları tahliye ettim. Otobüsteki yangın tüpüyle müdahale ettim ama söndüremedim." dedi.

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